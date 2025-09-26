meteo-top

Bancarelle, musica e animazione in centro

Appuntamento, come vuole ormai la tradizione, in piazza Italia, piazza San Michele, piazza D’Armi e vie limitrofe. È qui che puntuale anche quest’anno è tornata la ‘Fiera Autunnale’.
Magnago / Eventi - 'Fiera Autunnale'

Appuntamento, come vuole ormai la tradizione, in piazza Italia, piazza San Michele, piazza D’Armi e vie limitrofe. È qui che puntuale anche quest’anno è tornata la ‘Fiera Autunnale’. Una domenica tra musica, animazione e spettacoli per bambini, espositori, associazioni e street food.

