Bancarelle, musica e animazione in centro

Appuntamento, come vuole ormai la tradizione, in piazza Italia, piazza San Michele, piazza D’Armi e vie limitrofe. È qui che puntuale anche quest’anno è tornata la ‘Fiera Autunnale’. Una domenica tra musica, animazione e spettacoli per bambini, espositori, associazioni e street food.

