La 'Fiera Autunnale' in centro

Domenica 21 settembre a Magnago, dalle 9 alle 19, torna la Fiera Autunnale in piazza Italia, piazza San Michele, piazza D’Armi e vie limitrofe.

Domenica 21 settembre a Magnago, dalle 9 alle 19, torna la Fiera Autunnale in piazza Italia, piazza San Michele, piazza D’Armi e vie limitrofe, con musica, animazione e spettacoli per bambini, espositori, associazioni e street food. In caso di maltempo la manifestazione potrebbe subire variazioni.

Sostieni

Siamo al lavoro per offrire a tutti un’informazione precisa e puntuale attraverso il nostro giornale Logos, da sempre gratuito. La gratuità del servizio è possibile grazie agli investitori pubblicitari che si affidano alla nostra testata. Se vuoi comunque lasciare un tuo prezioso contributo scrivi ad amministrazione [at] comunicarefuturo [dot] com

Grazie!