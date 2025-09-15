meteo-top

La 'Fiera Autunnale' in centro

Magnago / Eventi - Fiera Autunnale (Foto d'archivio)

Domenica 21 settembre a Magnago, dalle 9 alle 19, torna la Fiera Autunnale in piazza Italia, piazza San Michele, piazza D’Armi e vie limitrofe, con musica, animazione e spettacoli per bambini, espositori, associazioni e street food. In caso di maltempo la manifestazione potrebbe subire variazioni.

Potrebbero interessarti anche

Vie e piazze del centro: 'Fiera di Primavera'
Magnago / Eventi - Fiera
Domenica 30 marzo dalle 9 alle 19, nelle vie e piazze del centro di Magnago si svolgerà la Fiera di Primavera con bancarelle di piccoli produttori agricoli, hobbisti, artigiani e commercianti.
Sant'Ambrogio: vent'anni di servzio sul territorio
Magnago/ festa 20 anni sant'ambrogio
Lo scorso 5 dicembre Sant’Ambrogio onoranze Funebri ha festeggiato i suoi primi vent’anni di storia. Nicola, Giuseppe e Marco Tropeano sono alla guida di un’azienda presente sul territorio che offre un servizio competente, professionale e vicino alle famiglie.
Tempo di 'Fiera Autunnale'
Magnago / Eventi - 'Fiera Autunnale'
La tradizione che si rinnova. Tutto pronto, infatti, a Magnago per l’immancabile appuntamento con la ‘Fiera Autunnale’.

