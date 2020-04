Rubate le offerte in chiesa

La Basilica di San Giorgio Martire di Cuggiono, negli scorsi giorni, è stata presa di mira da qualche 'ladruncolo'.

Due furti in una settimana, somme non ingenti, ma comunque un gesto triste e deplorevole. La Basilica di San Giorgio Martire di Cuggiono, negli scorsi giorni, è stata presa di mira da qualche 'ladruncolo' che ha pensato bene di approfittare della minor frequentazione di fedeli, a causa della pandemia di Coronavirus, per forzare le cassette delle offerte. Due tentativi, a distanza di pochi giorni. E se il primo è purtroppo andato a segno, il secondo no perchè, grazie all'aiuto di un volontario, la struttura per le offerte è stata 'rinforzata'. Ora, dopo il secondo tentativo, ancora maggiormente. Certo, non grosse cifre, ma comunque importanti per la parrocchia che, a fronte di poche offerte dovute al periodo, continua nella sua assistenza sociale alle famiglie bisognose delle comunità.

