Grandi e piccoli... sullo skate

Dai più piccoli ai grandi… tutti protagonisti con lo skate. Corsi, laboratori creativi, contest, pic nic e attività, l’appuntamento è stato, beh neanche a dirlo, allo Skatepark ‘Stefano D’Orto’, per una giornata di coinvolgimento e condivisione. Un sabato insieme, alla fine, per conoscere le particolarità e le caratteristiche dello skateboard e provarlo in prima persona. Un’iniziativa per vivere sempre di più e farlo appunto gli uni affianco agli altri, in quello spazio, inaugurato lo scorso anno.

GRANDI E PICCOLI... TUTTI SULLO SKATE



