La location è stata quella del centro sportivo di via Ugo Foscolo. Quattro squadre, pronte alla sfida... Quando la prevenzione “scende in campo”.

La location è stata quella del centro sportivo di via Ugo Foscolo. Quattro squadre, pronte alla sfida... Quando la prevenzione “scende in campo”; e mai come stavolta è stato proprio così. Già, perché domenica scorsa (15 giugno) ecco a Robecchetto con Induno ‘La partita dal cuore rosa’, mini torneo di calcio femminile organizzato dall’associazione ‘Cuore di Donna’, in collaborazione con l’A.S. Ticinia e il Comune. “Davvero un bellissimo pomeriggio - commentano dalla stessa associazione - Tanto entusiasmo, coinvolgimento e condivisione a dimostrazione di quanto sia importante fare prevenzione”. Il ricavato, infatti, servirà adesso per percorsi appunto di prevenzione del cancro al seno . “Grazie all’A.S, Ticinia con il suo presidente per il sostegno che ci ha dato fin da subito, donando la coppa alle vincitrici e un ringraziamento ai rappresentanti dell’Amministrazione comunale di Robecchetto per la loro presenza”.

Sostieni

Siamo al lavoro per offrire a tutti un’informazione precisa e puntuale attraverso il nostro giornale Logos, da sempre gratuito. La gratuità del servizio è possibile grazie agli investitori pubblicitari che si affidano alla nostra testata. Se vuoi comunque lasciare un tuo prezioso contributo scrivi ad amministrazione [at] comunicarefuturo [dot] com

Grazie!