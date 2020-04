I numeri dei 'buoni spesa'

Ne sono pervenute 417 e ne sono state accolte 385; e, di 67.218 euro, ne sono stati aggiudicati a chi è stato ritenuto realmente bisognoso 52.500. Canegrate e gli aiuti.

Ne sono pervenute 417 e ne sono state accolte 385; e, di 67.218 euro, ne sono stati aggiudicati a chi è stato ritenuto realmente bisognoso 52.500. Il Comune di Canegrate comincia a tirare le somme dei buoni spesa con cui ha voluto venire incontro alle necessità della popolazione in questo momento di profonda emergenza. "Abbiamo cercato di aiutare se possibile tutti - dice lo stesso Comune in una nota- tenendo conto della situazione in famiglia e di quanto l'emergenza li ha colpiti". Canegrate ha voluto rendere grazie ai messi comunali per il loro prezioso lavoro di distribuzione ai nuclei individuati come necessitanti dei buoni alimentari. Da distribuire restano, adesso, fondi per 14.700 euro che saranno destinati ad altre realtà familiari in difficoltà economica. "Arrivano tante richieste fuori tempo massimo - specifica il comune - i fondi sono esauriti ma ci auguriamo nuove misure a sostegno dell'emergenza economica". E al riguardo il comune invita i cittadini a tenere le antenne puntate consultando il suo profilo Facebook. I contributi assegnati, precisa ancora il comune, hanno comportato "un imponente lavoro di analisi delle domande , contatti e controlli telefonici" a cui si è aggiunto "un grande impegno del personale ai servizi sociali". Il Comune conclude la disamina riportando il caso di comportamento esemplare di un cittadino che, avendo fatto richiesta per i buoni, vi ha poi rinunciato sostenendo che gli fosse arrivata la cassa integrazione e proponendo quindi di destinarli a chi aveva maggiormente bisogno di lui. Anche questa è una bella pagina meritevole di essere raccontata in un'epoca lacerante come quella del COVID-19, dove la solidarietà sa urlare più forte del dolore.

