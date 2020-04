La solidarietà dai grandi numeri

La 'Giornata alimentare solidale': tanti i prodotti raccolti per chi ha più bisogno. Il cuore grande di Magnago e Bienate, per far fronte all'emergenza Coronavirus.

Numeri certamente importanti. Numeri di solidarietà e aiuto a chi ha più bisogno. Perché se il territorio chiama, ecco che Magnago e Bienate risponde presente. E lo ha fatto di nuovo, stavolta con la 'Giornata alimentare solidale', appunto un servizio di sostegno nell'emergenza Coronavirus a quelle persone e famiglie che si sono trovate e si trovano in situazioni di disagio e difficoltà. Più nello specifico, allora, nei tre momenti di iniziativa (il 16, 17 e 18 aprile scorsi) sono stati raccolti, in totale, 625 chili di pasta, 102 di riso e 30 di farina e zucchero; quindi, 1000 barattoli di scatolame, 142 confezioni di biscotti, 130 flaconi di detergenti e 73 litri di olio, oltre a cioccolato, caffè, prodotti per bambini, aceto, dadi, ecc... "Grazie di cuore a tutti i cittadini che hanno voluto dare il loro contributo - commenta il sindaco Carla Picco - Il cuore grande della nostra comunità è l'esempio di come uniti possiamo uscire da questo brutto e complicato periodo".

