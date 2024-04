Si intitola 'Cuciniamo con fantasia', l'iniziativa promossa a Magnago e Bienate, in collaborazione con il Centro Sociale Anziani, Albatros e Progetti Fantasia.

Si intitola 'Cuciniamo con fantasia', l'iniziativa promossa a Magnago e Bienate, in collaborazione con il Centro Sociale Anziani, Albatros e Progetti Fantasia. Nell'ambito del progetto d'Ambito 'Inside Out - fare spazio dentro e fuori', realizzato con il contributo della Presidenza del Consiglio dei Ministri Ministero per le Disabilità e di Regione lombardia, l'Assessorato ai Servizi Sociali magnaghese promuove appunto questa particolare laboratorio. Più nello specifico, l'attività, rivolta ai ragazzi tra gli 11 e i 17 anni, è organizzata su quattro appuntamenti (si parte il 19 aprile e poi il 17, 24 e 31 maggio) dalle 16.30 alle 21, durante i quali tutti possono provare ad essere cuochi per un giorno. E, inoltre, ecco la possibilità di cenare assieme ad ospiti a sorpresa e passare con loro un po' di tempo, tra domande, curiosità e coinvolgimento.

