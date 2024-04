Cuochi e fantasia

Protagonisti sono stati i ragazzi tra gli 11 e 17 anni. Gli uni affianco agli altri ed anche alcuni ospiti a sorpresa, che si sono seduti a tavola con loro.

Protagonisti sono stati i ragazzi tra gli 11 e 17 anni. Gli uni affianco agli altri ed anche alcuni ospiti a sorpresa, che si sono seduti a tavola con loro. E’ il progetto ‘Cuciniamo con fantasia’, promosso a Magnago e Bienate dall’Assessorato ai Servizi Sociali, in collaborazione con il Centro Sociale Anziani, Albatros e Progetti Fantasia. Particolari laboratori (quattro appuntamenti in tutto; il primo, lo scorso 19 aprile), in cui tutti provare ad essere cuochi per un giorno. E poi, appunto, forza che si cena assieme, il tutto accompagnato da momenti di convivialità, socializzazione e animazione.

