Cinema: il ritorno del drive-in?

Con il drive-in ognuno rimarrebbe nella propria auto, non vi sono rischi di contatto sociale con gli altri e si rilancerebbe un'affascinante modo di vivere il cinema.

Un'idea che era emersa già nella creatività di tanti, ma che ora ha una conferma più istituzionali. Se pensare di riprendere a breve con cinema, concerti, spettacoli sarà, purtroppo, molto difficile o quanto meno di difficile attuazione (posti lasciati liberi, quindi meno incassi; rispetto e controllo delle distanze; operazioni di pulizia molto frequenti), ecco che si ripensa a un fascino antico e sicuramente pratico: con il drive-in ognuno rimarrebbe nella propria auto, non vi sono rischi di contatto sociale con gli altri e si rilancerebbe un'affascinante modo di vivere il cinema.

La Lombardia punta sui Drive-in. Lo conferma l'assessore regionale allo Sport e ai Giovani, Martina Cambiaghi: "All'interno delle riflessioni sulla 'Fase2', che la Lombardia ha ribattezzato 'ritorno alla nuova normalita", ho proposto di incentivare i drive-in per i cinema e per altre manifestazioni come i concerti. Mi confrontero' con l'assessore

alla Cultura Galli per ampliare l'offerta culturale, includendo per esempio gli spettacoli teatrali".

Sostieni

Siamo al lavoro per offrire a tutti un’informazione precisa e puntuale attraverso il nostro giornale Logos, da sempre gratuito. In queste settimane la pubblicità con la quale riusciamo a garantirti tutto questo, gratuitamente, senza chiederti nulla in cambio, si è ridotta a causa delle conseguenze dell’emergenza Coronavirus. Se puoi, ti chiediamo di sostenere il giornale online con un piccolo contributo.

Grazie! Scegli il tuo contributo 5€ 10€ 20€ 40€ 100€ Altro