"S.Edoardo, le nostre precisazioni"

"Al fine di fare chiarezza in merito alla presenza di infezioni Covid-19 si è deciso, con non poco sforzo organizzativo, di fare il tampone a tutti: Ospiti ed Operatori".

"Leggiamo che alcuni organi di stampa riportano la notizia dell’aumento di casi Covid-19 alla RSA di Turbigo. La notizia va messa in relazione al fatto che si sia riusciti ad effettuare il tampone, indistintamente, a tutti gli Ospiti ricoverati alla RSA S. Edoardo.

La Struttura, ritirati i tamponi dalla locale ATS, ha individuato di propria iniziativa ed a seguito di un’articolata ricerca, il laboratorio, tra quelli autorizzati, che disponesse dei reagenti per processarli, procedendo subito dopo all’effettuazione dei medesimi con proprio personale sanitario.

I risultati sono pervenuti in RSA nelle serate di venerdì e sabato ultimi scorsi; alle famiglie è stata data comunicazione nelle giornate di sabato e domenica.

I risultati sono i seguenti: Ospiti attualmente in carico alla struttura n. 59 (compresi n. 3 in Ospedale) dei quali n. 20 Positivi, n. 14 Positivi con bassa carica batterica, n. 25 Negativi. Nell giornata di domenica, all’interno della Struttura, tutti gli Ospiti sono stati ripartiti secondo due distinte aree: Covid e non Covid.

Nella giornata del 21 aprile sono stati ritirati dall’ATS i tamponi per il personale ed inizierà la ricerca del Laboratorio di Analisi che, disponendo di reagenti, potrà processarli.

Tanto si doveva per opportuna informazione, non senza aggiungere che, in questo contesto di generale emergenza sanitaria all’interno della Struttura, già chiusa al pubblico a decorrere dal 24.2.2020, sono applicate dalla stessa data le “Procedure di gestione emergenza Coronavirus”, attualmente alla terza edizione. Dalla prima settimana di marzo sono state attivate le videochiamate tra Ospiti e Familiari.

In questa prospettiva, al fine di fare chiarezza in merito alla presenza di infezioni Covid-19 all’interno della Struttura si è deciso, con non poco sforzo organizzativo, di fare il tampone a tutti: Ospiti ed Operatori.

Questo consentirà una migliore gestione della cura ai nostri Anziani ricoverati e la dovuta salvaguardia della salute di tutti i lavoratori (sanitari e non) che, in questo periodo, stanno profondendo infinite energie fisiche e mentali per garantire l’assistenza all’interno della RSA S. Edoardo di Turbigo.

Sostieni

Siamo al lavoro per offrire a tutti un’informazione precisa e puntuale attraverso il nostro giornale Logos, da sempre gratuito. In queste settimane la pubblicità con la quale riusciamo a garantirti tutto questo, gratuitamente, senza chiederti nulla in cambio, si è ridotta a causa delle conseguenze dell’emergenza Coronavirus. Se puoi, ti chiediamo di sostenere il giornale online con un piccolo contributo.

Grazie! Scegli il tuo contributo 5€ 10€ 20€ 40€ 100€ Altro