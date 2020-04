Due anni e 2 mesi a Fratus

Due anni e due mesi all'ex sindaco di Legnano, Gianbattista Fratus, oltre a 400 euro di multa e un anno e otto mesi di interdizione dai pubblici uffici. La condanna in primo grado.

Due anni e due mesi all'ex sindaco di Legnano, Gianbattista Fratus, oltre a 420 euro di multa e un anno e otto mesi di interdizione dai pubblici uffici. Due anni, invece, per il suo vice, Maurizio Cozzi, e un anno e tre mesi per l’ex assessore alle opere pubbliche Chiara Lazzarini. Tutti ricorreranno in appello. Queste le condanne in primo grado ai tre esponenti dell'allora giunta della città del Carroccio. Tutti e tre sono stati condannati per aver pilotato alcune nomine in enti pubblici e società partecipate, mentre il solo Fratus è stato condannato anche per la corruzione elettorale. Niente risarcimento del danno, infine, per le parti civili ovvero il Comune di Legnano, Euro.PA e Amga, che dovranno portare avanti le loro richieste in sede civile.

