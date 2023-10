Amici 'a quattro zampe' protagonisti. Domenica 8 ottobre, infatti, ecco a Castano, in Villa Rusconi, '4 Zampe in Villa', un pomeriggio di attività e momenti per stare insieme.

Amici 'a quattro zampe' protagonisti. Domenica 8 ottobre, infatti, ecco a Castano, in Villa Rusconi, '4 Zampe in Villa', un pomeriggio di attività e momenti per stare insieme ai nostri amati cani e fare del bene. L'iniziativa inizierà alle 15, quindi alle 15.15 spazio all'esibizione 'Rally - O Tricks' (attività propriocettive) e alle 16 mini sfilata ospiti PAL; mentre alle 16.30 sfilata, categorie Re, Regina, Principe, Tali e Quali e Super Simpatici (al termine, premiazioni dei primi tre classificati per ogni categoria). Durante tutta la manifestazione, inoltre, ci sarà un banchetto informativo della Protezione Animali di Legnano ODV e un punto raccolta di coperte, articoli per la pulizia e umido per i gatti. E sarà garantito anche un presidio veterinario (presente il dottor Angelo Anselmi dell'ambulatorio veterinario di Castano). Il ricavato, infine, verrà interamente devoluto alle cure di cani e gatti ospiti della PAL.

