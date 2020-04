La solidarietà con la colletta

Che l'iniziativa abbia avuto successo e abbia mosso un imponente meccanismo di solidarietà lo dicono le cifre: più di 750 chilogrammi raccolti di pasta.

Che l'iniziativa abbia avuto successo e abbia mosso un imponente meccanismo di solidarietà lo dicono le cifre: più di 750 chilogrammi raccolti di pasta. La colletta alimentare organizzata per i più bisognosi in epoca di emergenza da COVID-19 sotto il cielo di Canegrate si è rivelato decisamente un servizio azzeccato. I volontari hanno provveduto l'altro giorno a compiere una suddivisione per tipologia alimentare dei generi raccolti, dalla pasta al pomodoro, dall'olio ai dolci. "Combinati tra loro - scrive la contrada in una nota - potranno costituire un importante sostegno a tante famiglie". I prodotti saranno portati all'oratorio dove saranno a disposizione dei volontari Caritas i quali provvederanno a preparare pacchi da destinare alle famiglie in difficoltà. "Caritas e servizi sociali (del Comune, ndr) - dice ancora la nota - hanno condiviso gli elenchi dei loro assistiti per individuare le famiglie da aiutare, saranno residenti a Canegrate e si darà peso alla composizione del nucleo familiare e alla presenza dei bambini di età inferiore a tre anni, la distribuzione partirà probabilmente dopo il 27 aprile".

