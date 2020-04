Videolezioni di dialetto

Da diversi anni la 'Compagnia Dialettale Inverunese' interviene alla Scuola Primaria Don Bosco per insegnare un po’ di dialetto e come vivevano i nostri nonni.

Passatempi utili in quarantena! Perché non imparare il nostro dialetto? Da diversi anni la Compagnia Dialettale Inverunese, grazie a Sergio e a Enrico, intervengono alla Scuola Primaria Don Bosco per insegnare un po’ di dialetto e come vivevano i nostri nonni. Lo fanno attraverso il teatro, tanto che a fine di ogni anno realizzano un bellissimo spettacolo per tutta la comunità.

La situazione di emergenza che ci troviamo a vivere oggi, però, impone a tutti di stare a casa, ma per non perdere quanto imparato fino a ora, Sergio ed Enrico, con la collaborazione del videomaker Walter Paparo per il montaggio, offrono a ciascun alunno brevi videolezioni, che ogni settimana trovate sulla pagina del Comune di Inveruno a questo link: https://www.comune.inveruno.mi.it/la-valigia-dei-ricordi/.

Un modo sicuramente utile e proficuo per tenere impegnati i nostri bambini, ma anche per gli adulti, per frugare nella valigia dei ricordi e fare un salto nel passato, pensando ai bei tempi andati.

Sostieni

Siamo al lavoro per offrire a tutti un’informazione precisa e puntuale attraverso il nostro giornale Logos, da sempre gratuito. In queste settimane la pubblicità con la quale riusciamo a garantirti tutto questo, gratuitamente, senza chiederti nulla in cambio, si è ridotta a causa delle conseguenze dell’emergenza Coronavirus. Se puoi, ti chiediamo di sostenere il giornale online con un piccolo contributo.

Grazie! Scegli il tuo contributo 5€ 10€ 20€ 40€ 100€ Altro