'Maggio Senior 2024'

Casa Famiglia Inveruno: Tutto pronto per la trentesima edizione del ‘Maggior Senior 2024’.

“L’amor che move il Sole e l’altre stelle”: è questa celebre frase del sommo poeta che fa da cornice alla trentesima edizione del ‘Maggior Senior 2024’, l’ormai consolidato appuntamento che nel corso degli anni è diventato patrimonio non solo della Casa Famiglia ‘E.Azzalin’ ma di tutta la comunità inverunese.

“Abbiamo scelto, non a caso, il tema dell’amore come filo conduttore dell’intera rassegna” spiega la coordinatrice Daria Chiodini.

“E’ un valore centrale nelle attività che portiamo avanti tutti i giorni con i nostri Residenti, così come è direttamente collegato al ‘Progetto Vita’ che da sempre rappresenta la bussola nel percorso quotidiano del Gruppo Sodalitas”.

Amore che in questo lungo mese d’iniziative e proposte verrà declinato su molti aspetti: amore verso se stessi e gli altri, ma anche come ‘ben-essere’ inteso come la ricerca di un giusto equilibrio psicofisico.

Ci sarà spazio anche per l’amore per la fede che è più che mai sostegno morale per vivere al meglio ogni stagione della vita. Ma anche amore per le relazioni e, soprattutto, la famiglia, autentico asse portante nell’esistenza di ciascuno di noi. Infine amore per la musica e la natura da contemplare per conciliare il nostro vivere con chi ci sta accanto e quanto ci sta attorno.

“Come sempre - aggiunge la Coordinatrice - ad ognuno di questi filone abbiamo accostato iniziative ed eventi che ancora una volta rappresenteranno un momento d’apertura della nostra Casa Famiglia verso l’esterno. A ribadire più che mai che siamo parte integrante di una comunità”.

E’ così che lunedì 6 Maggio il ‘Maggio Senior’ aprirà ufficialmente i battenti con ‘SPORTIVAmente Insieme’ alle 10,00, un momento di ginnastica per il corpo e la mente insieme ai bambini della Scuola dell’Infanzia di Inveruno.

Tra i numerosi appuntamenti in cartellone, non mancherà l’ormai classica “Corrida” di sabato 18 Maggio, alle 15,30, con gag ed esilaranti esibizioni di familiari, volontari, operatori e amici della Casa Famiglia.

Così come il “Pomeriggio in Famiglia’ alle 15,00 di giovedì 23 Maggio con la consueta premiazione dei Residenti che si sono contraddistinti nei tornei di primavera e nella Tombolata

Altro momento immancabile, la Santa Messa di lunedì 20 Maggio, alle 16, celebrata da don Marco Zappa con la partecipazione del Coro Parrocchiale di Inveruno.

Quindi, la ‘Festa dei Compleanni ...in Musica’ di giovedì 30 Maggio, a confermare una volta di più il senso di casa e di famiglia di cui l’Azzalin è sempre custode.

“Questo ‘Maggio Senior’ è messaggio forte e di speranza, oltre che un inno alla vita – conclude Chiodini – e diversi appuntamenti vogliono confermare come la nostra Casa Famiglia sia un luogo vivo d’incontro e di scambio con tutto il territorio e le sue diverse realtà”.

Sostieni

Siamo al lavoro per offrire a tutti un’informazione precisa e puntuale attraverso il nostro giornale Logos, da sempre gratuito. La gratuità del servizio è possibile grazie agli investitori pubblicitari che si affidano alla nostra testata. Se vuoi comunque lasciare un tuo prezioso contributo scrivi ad amministrazione [at] comunicarefuturo [dot] com

Grazie!