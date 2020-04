Deve fare i conti con una chiusura forzata a causa dell'emergenza COVID-19. Non per questo, però, la biblioteca di Canegrate rinuncia a essere vicina alla popolazione.

Deve fare i conti con una chiusura forzata a causa dell'emergenza COVID-19. Non per questo, però, la biblioteca di Canegrate rinuncia a essere vicina alla popolazione e in particolar modo ai piccoli mettendo a loro disposizione una serie di iniziative che ha riassunto nello slogan 'Resto a casa e la biblioteca viene a casa mia'. Si tratta di una serie di videoletture che sono messe nella disponibilità dei piccoli. Ma , in generale, il patrimonio a cui i canegratesi possono attingere in questi giorni semplicemente collegandosi con il sito http://csbno.medialibrary.it è piuttosto ampio e comprende, ricorda il comune stesso in una nota, '37 mila libri digitali, quotidiani e riviste italiani e stranieri, banche dati e una cineteca con 400 titoli'. L'ideale per disegnare un antidoto alla noia che rischia di attanagliare le giornate di forzato isolamento domiciliare. Sul sito sono peraltro disponibili alcuni consigli per mettere alla prova la propria creatività con una serie di lavoretti facilmente eseguibili da casa. La biblioteca di Canegrate, quindi, esprime in modo concreto la sua vicinanza ai proprii concittadini proponendo loro di immergersi in un'offerta culturale di cui sempre si avverte la necessità, anche, forse soprattutto in un periodo emergenziale come questo.

