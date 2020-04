Lilt supporta il Centro Oncoematologico

Il CDOE risponde alle necessità di cura dei malati oncologici, che l’epidemia Covid-19 ha trasferito dagli altri presidi aziendali e raccolto nel solo Ospedale di Busto Arsizio.

Una lavasciuga, cinque parrucche, due termometri per rilevare la temperatura corporea a distanza sia dei pazienti che degli operatori sanitari. E’ così composta la donazione della Lilt di Busto Arsizio al Centro Diurno Oncoematologico (CDOE) dell’ASST Valle Olona, creato in pochi giorni al quarto piano del Padiglione Polichirurgico e affidato alla gestione del Professor Stefano Bracelli, Direttore del Dipartimento Oncologico ASST Valle Olona. La consegna del materiale è avvenuta grazie al volontario dell’associazione, Mauro Prati.

Il CDOE risponde alle necessità di cura dei malati oncologici, che l’epidemia Covid-19 ha trasferito dagli altri presidi aziendali e raccolto nel solo Ospedale di Busto Arsizio. Una scelta organizzativa aziendale che risponde alla necessità di creare posti letto per i malati di coronavirus, ottimizzando le risorse umane.

Ciò ovviamente non a discapito dei malati oncologici.

La donazione della Lilt interpreta questa intenzione: migliorando il loro benessere nei giorni del ricovero, ma anche tutelando ulteriormente la salute di chi cura.

Afferma il Professor Bracelli: “La necessità di continuare il percorso diagnostico terapeutico è stata ben compresa dalla nostra Azienda, che ci ha messo nelle condizioni migliori per accogliere i pazienti con patologie oncologiche che già avevano iniziato i trattamenti ed anche i pazienti con nuova diagnosi. In tutti i pazienti affetti da patologie così gravi non è possibile interrompere o dilazionare le cure per non determinare una risposta ai trattamenti meno efficace: siamo riusciti pertanto in pochi giorni ad aprire il nuovo CDOE per far fronte in questo momento di emergenza a tutte le necessità dei nostri pazienti. Grazie alla LILT possiamo poi lavorare in sicurezza, valutando i pazienti e gli operatori sanitari prima che accedano al Centro. La donazione delle parrucche ci consente di soddisfare le richieste di alcune donne in trattamento, consentendo loro di mantenere il loro consueto aspetto e di affrontare così più serenamente un momento difficile della loro vita. La lavasciuga completa una precedente donazione di piumoni per i nostri letti ospedalieri, che in questo modo possiamo utilizzare sempre perfettamente puliti e asciutti”.

Ma non solo. La sezione di Busto Arsizio della Lilt ha ulteriormente donato a tutta la ASST Valle Olona mille mascherine e mille camici idrorepellenti. Ha inoltre effettuato una seconda donazione in denaro: dopo la prima (dello scorso marzo) di 31mila euro, ora ha messo a disposizione altri 10mila euro.

Afferma il Direttore sanitario dell’ASST Valle Olona, dottoressa Paola Giuliani: “In questo periodo di emergenza la generosità del popolo italiano ha assunto le forme più creative e concrete. La Lilt sostiene i professionisti sanitari di ASST Valle Olona, anche in questo momento di impegno eccezionale. Queste donazioni sono testimonianza della vicinanza dell’associazione, che da sempre mette a disposizione la presenza dei propri volontari ai pazienti oncologici e ora, anche i preziosi strumenti di lavoro e di sostegno ai malati e al personale ospedaliero. Grazie di cuore”.

