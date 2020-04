Dopo i precedenti interventi, in queste ore è stato messo in campo una nuova azione di igienizzazione in alcuni punti di Nosate. Piazza, Comune, cimitero e chiesetta.

Altro passaggio di sanificazione in paese. Dopo gli interventi di qualche settimana fa e dei giorni scorsi, infatti, proprio in queste ultime ore, a Nosate si è proceduto, appunto, con una nuova attività di igienizzazione, messa in campo, stavolta, dai Vigili del fuoco volontari del distaccamento di Inveruno. Le aree interessate, nello specifico, sono state la piazza Borromeo, sagrato della chiesa e marciapiede, quindi gli ingressi degli uffici comunali, della posta e dell'ambulatorio, la zone del cimitero e la parte attorno alla chiesetta di Santa Maria in Binda.

