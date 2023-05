Si chiama 'Ciclosoccorso' il nuovo servizio della Croce Azzurra di Buscate, che sarà inaugurato sabato 27 maggio alle 15. L’appuntamento è a Nosate.

Si chiama 'Ciclosoccorso' il nuovo servizio della Croce Azzurra di Buscate, che sarà inaugurato sabato 27 maggio alle 15. L’appuntamento è a Nosate, presso la chiesa di Santa Maria in Binda (in caso di maltempo, ci si sposterà sotto il portico del campo da basket). "Il nuovo progetto, in collaborazione con Taurus 1908 lo storico marchio vanzaghellese di biciclette - spiegano - nasce dalla nostra volontà di esserci sul territorio anche in quei luoghi dove l'ambulanza non può arrivare, unito alla missione di Taurus: quella di valorizzare il nostro territorio e renderlo sempre più green. Grazie anche a Marcello Bergamo".

