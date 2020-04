Servizi mirati e specifici di verifica e accertamento da parte della Polizia locale. Sotto osservazioni le diverse zone dei due Comuni, affinché si rispettino le regole.

Pasqua e Pasquetta di controlli. Mai abbassare la guardia e non la abbasseranno di certo gli uomini della Polizia locale di Turbigo e Nosate. Anzi, già da oggi e per tutta la giornata di domani e lunedì saranno, ulteriormente, intensificati i servizi di accertamento e monitoraggio su tutto il territorio per quanto concerne il rispetto delle regole e delle normative per l'emergenza Coronavirus. Dal centro alle periferie, fino ai punti di confine, massima attenzione e, così, ecco che, proprio nelle scorse ore, i poliziotti locali sono stati impegnati in una serie di verifiche ai mezzi in transito all'altezza del ponte di ferro sul fiume Ticino. "Le direttive sono chiare e precise - commenta il comandante Fabrizio Rudoni - Le nostre pattuglie saranno pienamente operative, appunto, sia a Pasqua che a Pasquetta, perché è fondamentale che la popolazione resti a casa e che si rispettino le regole. L'attività verrà incentrata, pertanto, nelle varie zone del paese e nei principali luoghi di ritrovo". "Voglio ribadire l'invito a tutti a rispettare i divieti - conclude il sindaco Christian Garavaglia - Non vanifichiamo gli sforzi fatti fino ad ora. Grazie, quindi, alla Polizia locale per l'enorme sforzo che sta mettendo in campo, tra presenza costante e aiuto e sostegno alla cittadinanza".

Sostieni

Siamo al lavoro per offrire a tutti un’informazione precisa e puntuale attraverso il nostro giornale Logos, da sempre gratuito. In queste settimane la pubblicità con la quale riusciamo a garantirti tutto questo, gratuitamente, senza chiederti nulla in cambio, si è ridotta a causa delle conseguenze dell’emergenza Coronavirus. Se puoi, ti chiediamo di sostenere il giornale online con un piccolo contributo.

Grazie! Scegli il tuo contributo 5€ 10€ 20€ 40€ 100€ Altro