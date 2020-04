Su RAI3 'L'Albero degli Zoccoli'

In una cascina vicino a Bergamo alla fine del secolo scorso, cinque famiglie di contadini vivono, lavorano, amano, soffrono.

Una testimonianza d’affetto e di solidarietà, un omaggio a Bergamo e a tutta la Lombardia: su Rai3, venerdì 10 aprile alle 21.00, andrà in onda “L’albero degli zoccoli”, il capolavoro di Ermanno Olmi vincitore della Palma d’Oro a Cannes nel 1978 e film simbolo della terra bergamasca. La pellicola sarà preceduta da una presentazione di Massimo Gramellini. In una cascina vicino a Bergamo alla fine del secolo scorso, cinque famiglie di contadini vivono, lavorano, amano, soffrono.

Una ragazza sposa uno dei giovani. Il loro viaggio di nozze a Milano è movimentato dalle repressioni, da parte delle truppe di Bava Beccaris, delle manifestazioni popolari. L’albero del titolo è quello che uno dei contadini taglia per fare gli zoccoli per il figlio. Il padrone viene a saperlo e scaccia la famiglia. Con Carlo Rota, Luigi Ornaghi, Francesca Moriggi, Omar Brignoli e Antonio Ferreri.

L'omaggio alla bergamasca, così duramente colpita, diventa anche un omaggio al nostro stesso territorio, tanto amato dal maestro Ermanno Olmi, tanto da sceglierlo come location per le riprese del film, tra il Naviglio di Castelletto di Cuggiono e Bernate Ticino.

