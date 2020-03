Tute mediche grazie a Manuela

Un bellissimo e importante gesto di solidarietà in un momento così complicato come quello dell'emergenza Coronavirus. Manuela Lietti e 1500 tute mediche per i 'nostri' ospedali.

Un messaggio, quale segnale di speranza per il futuro e per dirle grazie. Grazie da parte di tutta la comunità di Magnago e Bienate, perché quel gesto è qualcosa che va al di là delle semplici azioni. E' una vera e propria forma di solidarietà e vicinanza in una situazione di grande difficoltà e criticità come quella che sta vivendo il nostro Paese. "Carissimi concittadini - scrive, allora, il sindaco Carla Picco - in questo momento così difficile, non dobbiamo perdere la speranza e dobbiamo continuare insieme a combattere il contagio, rispettando rigorosamente le disposizioni impartite: restare a casa e uscire solo se strettamente necessario riducendo al minimo ogni spostamento. Tutto ciò per preservare la nostra salute, quella dei nostri cari e non vanificare il lavoro svolto da tanti tanti operatori della sanità e non solo. In questi momenti bui è utile e necessario, però, dare evidenza anche a situazioni positive e belle direi. Quando la solidarietà la tocchi con mano è davvero un conforto, che ti da la forza e ti dice che... ce la faremo! La nostra concittadina Manuela Lietti, infatti, di concerto con la sottoscritta, ha assicurato la fornitura di 1500 tute mediche che saranno a disposizione dei nostri medici già dai prossimi giorni: aiuto preziosissimo come ribadito anche dall’assessore Regionale Giulio Gallera. I nostri medici lavorando in sicurezza potranno aiutare chi contagiato, ha bisogno di cure costanti e continue. La nostra concittadina, cui va il mio plauso ed il grazie di tutta la comunità, è in stretto contatto con me ed i miei collaboratori al fine di dare concretezza ad altre possibili azioni di aiuto concreto per noi e per chi opera per la nostra salute". Più nello specifico, la fornitura è arrivata dalla Germania, destinata agli ospedali della Lombardia; determinante è stato il contributo del parlamentare tedesco Marian Wendt nel facilitare i contatti con le istituzioni tedesche. L’operazione di sistema, coordinata dall’Ambasciata Italiana a Berlino, che ne riferisce in un comunicato, con il Consolato Generale a Francoforte, è partita da lontano: in Cina, grazie all’impegno di Manuela Lietti, curatrice di arte contemporanea residente a Pechino, che assieme a suo marito Luan Xiao ha attivato una catena di solidarietà internazionale rendendo possibile l’acquisto in Europa di oltre 1.500 tute mediche da parte di tre importanti mecenati cinesi. Fondamentale è stato anche il ruolo di interfaccia svolto da Alexandra Wolframm, cofondatrice del collettivo 'Peninsula', che dal 2014 riunisce una quarantina di artisti italiani e tedeschi. L’Ambasciata, conclude il comunicato, esprime la sua profonda gratitudine ai mecenati in Cina, a tutti i componenti del 'Sistema Italia' in Germania, tra cui Air Dolomiti, e alla Camera di Commercio italiana a Monaco di Baviera e Stoccarda.