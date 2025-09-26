L’Associazione Noi per Voi – APS, con il patrocinio ed il contributo del Comune di Magnago, propone una nuova edizione del corso di primo soccorso pediatrico.

L’Associazione Noi per Voi – APS, con il patrocinio ed il contributo del Comune di Magnago, propone una nuova edizione del corso di primo soccorso pediatrico nei giorni 7 ottobre (ore 20.30, introduzione al corso, emergenze/urgenze pediatriche: avvelenamenti/intossicazioni, ustioni e ferite, traumi e fratture, febbre) e 11 ottobre (ore 8.30, rianimazione cardiopolmonare e disostruzione delle vie aeree) . Il corso è gratuito, aperto a tutta la popolazione, e si terrà presso la sala conferenze di via Lambruschini. Iscrizioni obbligatoria al 351/3353274 oppure via mail a segreteria [at] noipervoiaps [dot] it. Interverranno pediatri e istruttori dell’Associazione organizzatrice.

