Screening uditivo con la Farmacia Comunale

La Farmacia Comunale di Magnago, con il patrocinio del Comune, propone il 23 settembre, presso gli ambulatori di via Sardegna, una giornata di prevenzione dell’ipoacusia. Un test gratuito per i cittadini e le cittadine, non invasivo e in grado di restituire immediatamente il risultato. Per le prenotazioni chiamare il numero 335/7358576 dalle 18 alle 19 nei giorni dal 17 al 19 settembre.

Sostieni



Siamo al lavoro per offrire a tutti un’informazione precisa e puntuale attraverso il nostro giornale Logos, da sempre gratuito. La gratuità del servizio è possibile grazie agli investitori pubblicitari che si affidano alla nostra testata. Se vuoi comunque lasciare un tuo prezioso contributo scrivi ad amministrazione [at] comunicarefuturo [dot] com

Grazie!