insiemesipuò

"Ogni martedì e giovedì alle 21 ci collegheremo in diretta Facebook e Instagram e insieme leggeremo un brano di un testo sacro o filosofico e lo commenteremo insieme".

In questi tempi davvero difficili, in cui le giornate, anzi i minuti, sono scanditi da notizie lette sul giornale o ascoltate in tv in merito al coronavirus, innalzando i livelli di ansia e di paura, in tanti ci si sta chiedendo: ma io cosa posso fare per migliorare questa situazione, per fare la mia parte, per dare la mia mano? C'è chi fa il suo lavoro al meglio che può - come i medici, gli infermieri, gli oss e tutto il personale paramedico, a cui va il nostro immenso gigante grazie -, chi si inventa campagne di raccolta fondi o iniziative di svago, per impegnare questi giorni sospesi – è proprio notizia di oggi il crowdfunding lanciato da Chiara Ferragni e dal marito Fedez per raccogliere fondi a sostegno della terapia intensiva del San Raffaele di Milano – e chi cerca nel suo piccolo di seminare la speranza.

Tra questi ultimi ci siamo anche io e il mio compagno Matteo Losa. Matteo probabilmente lo conoscete già in tanti: scrittore e testimonial di Airc, ha pubblicato ormai 3 anni il suo primo libro “Piccole fiabe per grandi guerrieri”, edito da Mondadori ed è in procinto di pubblicare il suo secondo romanzo. In questi anni, è diventato un punto di riferimento per tanti, grazie ai social: sulla sua pagina Facebook e su Instagram (lo trovate come @Matteo Losa Fairitales) dispensa pillole di saggezza e riflessioni che scaturiscono dalla sua esperienza di vita, quella di malato di cancro, che da 14 anni convive con la malattia.

Mai come adesso quindi, in questo tempo che appare come sospeso e svuotato di ogni speranza, la sua testimonianza di luce può servire per riaccendere la fiamma spenta di tanti che vivono nell'angoscia e nella disperazione. Ecco quindi cosa ci siamo inventati: “In tutti questi anni, tante persone mi hanno chiesto come io e Francesca siamo riusciti ad andare avanti – racconta Matteo - Ecco: per me, ma ancor più per Francesca, la fede è stato un appiglio fondamentale. Così l'altro giorno, ci siamo detti: va bene, non ci si può riunire in una stanza, ma ci si può ritrovare sui social. Così abbiamo lanciato quest'iniziativa: ogni martedì e giovedì alle 21 ci collegheremo in diretta Facebook e Instagram e insieme leggeremo un brano di un testo sacro o filosofico e lo commenteremo insieme. Non solo della Bibbia o del Vangelo, ma di ogni religione: abbiamo già selezionato brani dal Corano, dai Veda induisti, dalle parabole buddiste, dai dialoghi di Confucio... Perché ogni religione e ogni filosofia predica la stessa cosa: l'amore. E mai come adesso ve n'è un gran bisogno. Così, tutti insieme, in una vera comunione di cuori e di intenti, cercheremo di dare un senso a questo periodo di prova. Noi l'abbiamo imparato sulla nostra pelle in tutti questi anni di battaglia: si vince solo insieme, perché #insiemesipuò!”.