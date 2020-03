L'aspirazione di ogni persona che fa musica è farla conoscere. E questa possibilità ve la offre il Comune di Nerviano, dandovi l'occasione di esibirvi su un palco.

L'aspirazione di ogni persona che fa musica è farla conoscere. Per questo ogni spazio, ogni opportunità sono oro colato. Il comune di Nerviano ne offre una, il 'We live Nerviano' dove chi intende fare conoscere il suo mondo a dodici note potrà farlo esibendosi su un palco. Una giuria composta da musicisti, esponenti della giunta e promotori di appuntamenti musicali provvederà a selezionare otto artisti o band che accederanno alla fase live con sette concerti in cinque diversi spazi. La finalissima si svolgerà nel chiostro dell'ex monastero degli Olivetani. E a chi risulterà vincitore sarà offerta la possibilità di realizzare un videoclip e di prendere parte alla "Big bang music fest", tradizionale rassegna sonora nervianese. Per ulteriori informazioni: https://www.welivenerviano.com oppure https://www.facebook.com/welivenerviano.