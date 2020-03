La missione di suor Sandra

Il suo sogno è chiaro e per esso opera ormai da tempo: fare camminare insieme cristiani e musulmani nel segno della pace e della solidarietà in terra d'Algeria. E per questo lei, suor Sandra Catapano, ha spiccato il volo dalla sua comunità parrocchiale di Arluno per scegliere una vita missionaria nella città di Hennaya. Là profonde ogni goccia del suo tempo a sostegno dei bisognosi con le suore di Nostra Signora degli Apostoli e con le sorelle di fede e scelta di voto Chantal Dartois, Lydia Andu e Filippine Koutamba. Arluno porta saldamente nel cuore suor Sandra e, ancora una volta, ha deciso di sostenerla in modo concreto. Il gruppo missionario promuoverà infatti per sabato 28 e domenica 29 marzo un banco benefico per raccogliere fondi a supporto della sua opera di carità. "Il progetto di solidarietà - spiega la parrocchia dalle pagine del bollettino 'La Voce' - vuole sostenere le donne a essere autonome nel lavoro di sartoria e i bambini con handicap a ricevere cure adeguate". Realtà tutt'altro che semplice, quella in cui oepra suor Sandra. Un contesto nel quale i cristiani sono spesso fatti oggetto di persecuzione. Ma anche gli stessi musulmani che, come ha scritto in una lettera, "sono stati uccisi in più di centomila per il semplice fatto di volere un'Algeria più aperta, una nazione accogliente dove si viva insieme, per avere condannato gli omicidi di cristiani o essere semplicemente loro amici". Arluno si stringe intorno alla sua missionaria sposando con un gesto semplice ma tangibile e di largo respiro la sua preziosa missione.

