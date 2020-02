Bar chiusi: scatta la sanzione

Misure per contrastare il Coronavirus: bar chiusi dalle 18 alle 6. La Polizia locale trova un esercizio commerciale che non ha ottemperato all'ordinanza. Subito sanzionato.

Coronavirus: bar chiusi dalle 18, ma non tutti. Ed ecco, allora, che scatta la sanzione. Si controllano e si monitorano le singole situazioni, affinché venga rispettata l'ordinanza firmata dal presidente di Regione Lombardia, Attilio Fontana, e dal ministro della Salute, Roberto Speranza, con le specifiche misure e, nelle scorse ore, appunto, un locale di Turbigo è stato sanzionato per non avere ottemperato. "Come comando di Polizia locale - spiega il comandante Fabrizio Rudoni - l'attenzione è massima in tale senso. La pattuglia, puntualmente, svolge servizi di verifica su tutto il territorio comunale e nella vicina Nosate. E, durante l'attività abbiamo individuato un esercizio commmerciale del centro (prontamente sanzionato). In parallelo, poi, sono al vaglio anche altre due situazioni, per le quali sono in corso ulteriori accertamenti. C'è un'ordinanza chiara e precisa, chi verrà, quindi, trovato a non rispettarla, sarà punito secondo quanto previsto in materia".