Gli 80 anni del don

Don Giuseppe Monti ha spento ben 80 candeline. Un traguardo importante e speciale che la comunità di Nosata ha voluto festeggiare la scorsa domenica. "Grazie a tutti".

Un traguardo da festeggiare, insieme, con più amici e gente possibili. In fondo 80 anni di età sono davvero un bel momento per fermarsi a far festa con le persone care che nel corso degli anni si sono alternate al proprio fianco. E così, per don Giuseppe Monti, ex prevosto di Castano Primo e prete a Nosate, la scorsa domenica è stata davvero di grande gioia. “Il mio grazie va veramente a tutti - commenta il don - In un certo senso diventare anziani è davvero un privilegio, un dono di Dio. Io non posso che ringraziarli per la felicità, le preghiere e l’entusiasmo che ognuno di loro ha voluto condividere con me. Avere visto così tante persone organizzare un così bello e buon pranzo è il segno migliore di quanto sia importante collaborare assieme, il dono della testimonianza di una comunità accogliente e generosa”. Di origini comasche, don Giuseppe ha avuto la fortuna e la capacità di farsi apprezzare come sacerdote in molte comunità, come a San Fermo: “Quando vi andai 60 anni fa era l’estrema periferia di Varese - ricorda - ora è bello che tanti dei giovani di allora siano venuti a festeggiare con me i miei 80 anni di vita”.