Un viaggio nella memoria, il prossimo 21 febbraio a Vanzaghello. Immagini, ricordi, documenti e testimonianze di chi ha condiviso con lei esperienze di vita.

Un viaggio nella memoria recente, per celebrare la figura umana di Mariantonietta Valli. Immagini, ricordi, documenti e testimonianze di chi ha condiviso con lei esperienze varie di vita. L'appuntamento è per il prossimo 21 febbraio, alle 21, in sala consiliare a Vanzaghello, con la guida di Renzo Rivolta, sindaco per due mandati dal 1985 al 1995.