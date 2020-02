"Il bullismo qui non entra"

L'iniziativa di un gruppo di commercianti di Castano, assieme ad alcuni colleghi del territorio e ad associazioni locali: #stopbullismo, il messaggio nei negozi.

Una frase che vale più di mille altre parole, ma, allo stesso tempo, un messaggio chiaro, preciso e concreto, perché arriva e, soprattutto, si vuole diffondere nella quotidianità. Lo sa bene un gruppo di commercianti di Castano Primo (e con loro anche diversi colleghi del territorio, oltre ad alcune associazioni locali) che, in occasione della Giornata Nazionale contro il Bullismo e il Cyberbullismo, ha deciso di scendere in campo, in prima persona, per far sentire la propria voce e far risuonare in ogni angolo della città e della zona quel "No" forte e perentorio. 'Qui non entra! #stopbullismo' è questa, allora, la scritta che i negozianti castanesi hanno messo 'nero su bianco' su una serie di fogli e che il 7 febbraio esporranno nelle loro attività, per sensibilizzare la cittadinanza su un tema ed una problematica che, purtroppo, è oggi giorno una triste realtà e che, quindi, nva affrontata in maniera decisa e specifica. "Tutti possiamo dare il nostro contributo - dicono gli stessi commercianti - Un semplice gesto, ma un'iniziativa concreta, a fianco di 'ACBS - Associazione contro il Bullismo Scolastico'. Insieme possiamo ottenere importanti risultati ed è fondamentale fare rete e farla sempre, ogni giorno, partendo appunto dal quotidiano".