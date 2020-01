Arconate ricorda i suoi deportati

Nel 'Giorno della Memoria', un particolare ricordo dal Gruppo di Storia Locale di Arconate.

Nel 'Giorno della Memoria', un particolare ricordo dal Gruppo di Storia Locale di Arconate. Per non dimenticare chi fu deportato e ucciso come deportato per motivi politici dalla perversa logica nazista. Un dolore che toccò moltissime nostre comunità che, per motivi diversi, si trovarono a piangere persone che fino a pochi giorni prima vivano la quotidianità.

"Anche Arconate ha avuto, purtroppo, i suoi deportati: Lazzati Carlo, Calloni Gerolamo, Colombo Giuseppe, Garavaglia Pietro, Parotti Giuseppe, Santambrogio Giuseppe. Furono tutti deportati per motivi politici e venivano identificati con il triangolo rosso. Sono morti tutti nei campi di concentramento".