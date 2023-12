Arconate tra lavoro e tradizione

Appuntamento venerdì 22 dicembre alle 20.45 presso la biblitoeca di Arconate per la seconda serata del ciclo d'incontri 'La mano dell'uomo'.

Seconda serata del ciclo d'incontri 'La mano dell'uomo' promossa dalla Biblioteca di Arconate in collaborazione con il Comune. Serate di racconti incentrate sulle possibilità che offrono le mani all'uomo, in un viaggio alla riscoperta del valore inestimabile del lavoro manuale. Protagonisti della seconda serata saranno proprio gli Arconatesi, i volti e le storie che hanno segnato la vita cittadina con il loro lavoro. Appuntamento dunque venerdì 22 dicembre alle 20.45 presso la biblitoeca di via Turati. Durante la serata il fotografo Fabrizio Jelmini dialogherà con Emma Clivio e Sara Cozzi.

Sostieni

Siamo al lavoro per offrire a tutti un’informazione precisa e puntuale attraverso il nostro giornale Logos, da sempre gratuito. La gratuità del servizio è possibile grazie agli investitori pubblicitari che si affidano alla nostra testata. Se vuoi comunque lasciare un tuo prezioso contributo scrivi ad amministrazione [at] comunicarefuturo [dot] com

Grazie!