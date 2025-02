Uno screening nel ricordo di Rebecca

Un evento dedicato alla prevenzione e rivolto agli studenti della Scuola Primaria di Arconate in ricordo della piccola Rebecca, volata in cielo lo scorso anno.

Un anno fa era il dolore, immenso e straziante, a riempire le giornate di Elena. Oggi, però, il suo amore per la piccola Rebecca, volata in cielo troppo presto, si è trasformato in un'energia positiva e concreta. La sua volontà di mantenere vivo il ricordo della bambina, il suo sorriso contagioso e la sua innata generosità, ha trovato un significativo sbocco nella comunità di Arconate. Grazie al supporto della sezione Avis locale, Elena ha dato vita a un’iniziativa di grande valore sociale: un evento dedicato alla prevenzione e alla sensibilizzazione, rivolto ai piccoli studenti della Scuola Primaria. L’obiettivo? Favorire l’individuazione precoce di deficit uditivi, un problema spesso sottovalutato ma di grande importanza per la crescita e l’apprendimento dei bambini. "Il progetto si è strutturato in due livelli – spiega Giulio Garegnani di Avis Arconate – con le classi prime e seconde abbiamo svolto delle visite optometriche in collaborazione con L’Ugialatt, mentre alle classi quarte e quinte è stato proposto un esame di screening audiologico curato dalla dottoressa Maria Luisa Merlotti, medico Otorinolaringoiatra, affiancata da un tecnico specialista di Amplifon". Le giornate di prevenzione si sono svolte direttamente nelle classi coinvolte, grazie all’utilizzo dell’infermeria scolastica, uno spazio che si è rivelato essenziale per garantire il corretto svolgimento delle visite. Ma il progetto non si ferma qui. Questo primo passo vuole essere soltanto l’inizio di un percorso più ampio, fondato sulla collaborazione tra diverse realtà locali, il mondo della scuola e i professionisti della salute.

Sostieni

Siamo al lavoro per offrire a tutti un’informazione precisa e puntuale attraverso il nostro giornale Logos, da sempre gratuito. La gratuità del servizio è possibile grazie agli investitori pubblicitari che si affidano alla nostra testata. Se vuoi comunque lasciare un tuo prezioso contributo scrivi ad amministrazione [at] comunicarefuturo [dot] com

Grazie!