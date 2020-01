La Comunità per Don Bosco

La Comunità Pastorale 'Santo Crocifisso' (Buscate e Castano) in festa per Don Bosco. Da giovedì 30 gennaio a domenica 2 febbraio, una serie di momenti per stare insieme.

La Comunità Pastorale 'Santo Crocifisso' (Buscate e Castano) si prepara a festeggiare Don Bosco. Si comincerà, allora, giovedì 30 gennaio, in oratorio a Buscate, alle 19, con la Messa, mentre alle 20 ecco l'accensione della Giobia e, alle 20.15, la cena comunitaria. Quindi, venerdì 31, Santa Messa in Duomo a Milano (alle 20.30) con tutti gli oratori della Diocesi e l'Arcivescovo Mario Delpini. E nel fine settimana: sabato 1, alle 14.30, attività e giochi all'oratorio della Madonna dei Poveri a Castano, per i ragazzi delle Elementari e Medie, e, alle 18, Messa nella chiesa di San Zenone per gli adolescenti, con il rinnovo dei voti religiosi da parte delle suore salesiane, seguita dalla cena e da una serata insieme all'oratorio Paolo VI. Infine, domenica 2, alle 10.30 Santa Messa alla Madonna dei Poveri per le Elementari, Medie e famiglie, ancora, alle 12.30, pranzo per ragazzi e famiglie in oratorio (Madonna dei Poveri) e per le ex allieve all'oratorio femminile, mentre il pomeriggio sarà dedicato alle Medie (Madonna dei Poveri) e tombolata per tutti in oratorio a Buscate.