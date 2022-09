In festa con don Gabriele

Da Buscate a Castano: due giorni di festa in oratorio per l'arrivo di don Gabriele. Diversi gli appuntamenti in programma sabato 24 e domenica 25 settembre.

Da Buscate a Castano: due giorni di festa in oratorio per l'arrivo di don Gabriele. E, allora, si comincerà sabato 24 settembre, alle 15, partendo appunto dall'oratorio buscatese con la biciclettata per presentare al nuovo don i luoghi significativi della comunità e arrivare, poi, a Castano. Quindi, alle 18, Santa Messa nella chiesa di San Zenone, con un momento di incontro tra le realtà di Segrate e di Castano-Buscate. E dalle 19, open bar in oratorio Paolo VI e, a seguire, spettacolo pirotecnico. Domenica 25 settembre, invece, primo appuntamento alle 11 con la Messa di accoglienza di don Gabriele e don Felice in chiesa a Buscate, mentre alle 12.30 pranzo in oratorio Don Bosco e dalle 15.30 giochi organizzati dal gruppo animatori, merenda e preghiera finale.

