In occasione della 'Giornata della Memoria', una serata con i ragazzi delle scuole è in programma giovedì 23 gennaio alle 21 all'auditorium comunale di Dairago.

Quel periodo non lo hanno vissuto direttamente. Il destino, infatti, li ha fatti venire al mondo parecchi anni dopo. I giovani sentono comunque che la celebrazione della 'Giornata della Memoria' dedicata alla commemorazione delle vittime dell'Olocausto fa parte, o meglio, deve far parte della loro biografia. Umana, storica, culturale. E' per questo che il mondo scolastico cittadino ha deciso di coinvolgere gli studenti delle classi terze della scuola secondaria di primo grado 'Anna Frank' nella realizzazione della serata 'I giusti: parole, storia, espressione corporea' in programma giovedì 23 gennaio alle 21 all'auditorium comunale. Una serata che il comune e il mondo scolastico, ma più in generale i cittadini che vi prenderanno parte da spettatori, desiderano dedicare a tutti i giusti che, spesso pagando con la vita, abbiano messo anche il loro tratto di matita nel realizzare un disegno di pace universale. Una lezione di libertà responsabile che due generazioni, congiuntamente, hanno la possibilità di regalarsi in un unico momento che è storia, ma al contempo la trascende.