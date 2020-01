'Un sorso di libri - Aperitivo letterario': l'iniziativa organizzata da 'La Memoria del Mondo Libreria Editrice', in collaborazione con 'New Antony Café'. Tra febbraio e marzo.

Si intitola 'Un sorso di libri - Aperitivo letterario', l'iniziativa promossa da 'La Memoria del Mondo Libreria Editrice', in collaborazione con 'New Antony Café'. E si comincerà, allora, il prossimo 6 febbraio, alle 19, con la presentazione di 'Una bici per cammello' di Rita Sozzi, mentre il 20 febbraio, alle 19.30, spazio a 'Mi manca la tua voce' di Stefania Marta Piscopo; ancora, il 5 marzo, alle 19, 'Lungo il Naviglio Grande' di Francesca Rognoni e il 19, sempre alle 19, 'Magenta nei libri di Maria Luisa Busti'. Tutti gli incontri si svolgeranno presso il 'New Antony Café' in piazza Papa Giovanni XXIII (costo dell'aperitivo, 6 euro; prenotazione obbligatoria al numero di telefono 02/9794666 oppure all'indirizzo mail luca [dot] mereghetti [at] gmail [dot] com, pagina facebook www.facebook.com/newantonycafe/