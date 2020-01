Rapina all'MD: via la cassaforte

Il colpo nella serata di ieri (domenica 12 gennaio). I banditi, con il volto coperto e armati, hanno fatto la loro comparsa attorno alle 21 ed hanno smurato la cassaforte all'interno.

Un colpo studiato nei minimi particolari. Sono entrati in azione nella serata di domenica (12 gennaio), più persone, i volti coperti e armati, e si sono dileguati con la cassaforte. L'episodio al supermercato MD di Magnago dove, come detto, i banditi hanno fatto la loro comparsa nelle scorse ore. Una volta dentro, dopo avere minacciato i dipendenti in quel momento presenti, si sono fatti dire dove fosse la cassaforte, per poi smurarla utilizzando un muletto (subito dopo abbandonato) e, quindi, caricarla su un secondo mezzo, con il quale si sono dileguati, facendo perdere le loro tracce. Dai primi riscontri, sembrerebbe che il bottino ammonti ad oltre 35 mila euro, ma maggiori dettagli si potranno avere dagli accertamenti effettuati dai carabinieri. Gli stessi inquirenti che hanno raccolto più informazioni ed elementi possibili, per cercare di rintracciare gli autori del colpo.