L'iniziativa, giunta alla 6^ edizione, è organizzato dall'associazione culturare 'Musikademia'. Il 3 febbraio incontro di presentazione nella sede di Vanzaghello.

Vuoi imparare a registrare e mixare la musica o gestire l'audio di un live? Ecco anche quest'anno, allora, il corso di home recording dell'associazione culturale 'Musikademia', tenuto dal docente Vittorio Mazzola. Giunta ormai alla 6^ edizione, l'iniziativa è strutturata in lezioni teoriche e pratiche con l’obiettivo di trasmettere le conoscenze base per imparare, registrare e mixare musica in modo competente e con propri mezzi. Una parte importante del corso, inoltre, è dedicata alla musica live, con il fine di farne conoscere l’aspetto tecnico a musicisti e appassionati. Ma per saperne di più, l'appuntamento è il prossimo 3 febbraio, alle 21, nella sede della stessa associazione (in via Cavour 19 a Vanzaghello), quando è in programma un incontro di presentazione.