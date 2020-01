Tanti giochi per i bimbi

Davvero grande la risposta per la raccolta di giocattoli e libri da donare ai piccoli pazienti delle pediatrie di Magenta e Legnano. Quando l'unione fa... solidarietà.

La risposta, beh... neanche a dirlo è stata davvero importante. Ma, in fondo, non c'è mai stato alcun dubbio, perché quando è il momento di scendere in campo, in prima persona, per portare sostegno ed aiutare chi, putroppo, è meno fortunato o sta vivendo situazioni di difficoltà, Castano, i castanesi e, più in generale, il territorio intero hanno sempre risposto presente. Giochi o libri, regaliamo un sorriso e un po' di serenità ai più piccoli e, alla fine, quel sorriso e quella serenità arriveranno tra pochi giorni (precisamente all'Epifania). Già, è stata, infatti, un successo la raccolta promossa dai commercianti di Castano, con la Fondazione degli Ospedali (Abbiategrasso, Cuggiono, Legnano e Magenta) e con il patrocinio del Comune. "Un'idea nata in pochissime ore - raccontano gli stessi titolari delle attività commerciali della città - e che ha visto la partecipazione di numerose persone". Tanti i giocattoli e i testi che sono stati donati (peluche, macchinine, giochi da tavola, ecc...) e che, come detto, adesso verranno portati nei reparti di pediatria dei nosocomi di Legnano e Magenta, per essere regalato ai piccoli pazienti. "Il 6 gennaio ci sarà una consegna, diciamo simbolica - concludono - Poi li lasceremo un po' alla volta ai bimbi. La solidarietà è importante: tutti possiamo dare il nostro contributo; tutti possiamo fare qualcosa di concreto per aiutare chi, purtroppo, è meno fortunato. Senza dimenticarci mai che l'unione fa la forza".

LA CONSEGNA IL GIORNO DELL'EPIFANIA

Due, nello specifico, gli appuntamenti in programma il 6 gennaio: alle 11 alla pediatria di Magenta, quindi alle 13.30 in quella di Legnano. Un'iniziativa certamente importante e di grande siginificato, resa possibile grazie alla collaborazione di più parti (commercianti di Castano, Fondazione degli Ospedali e Comuni di Bettola e Farini). Ai due momenti, inoltre, saranno presenti il sindaco castanese Giuseppe Pignatiello, la Polisportiva BF pulcini di Bettola e Farini, Norberto Albertalli (presidente della Fondazione degli Ospedali, che consegnerà a Magenta un televisore per la saletta ospiti del reparto di Medicina) e Angelo Gazzaniga (in rappresentanza dei primi cittadini di Bettola, Paolo Negri, e Farini, Cristian Poggioli).