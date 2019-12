Risate e solidarietà Scout

Una serata divertente… ma anche di grande riflessione. È quella che si è svolta sabato 14 dicembre al Palacosmel dell’oratorio San Giovanni Bosco di Cuggiono con il clown Pimpa.

Una serata divertente… ma anche di grande riflessione. È quella che si è svolta sabato 14 dicembre al Palacosmel dell’oratorio San Giovanni Bosco di Cuggiono. La struttura polivalente, infatti, è stata la ‘location’ di un grande evento ‘Scout Agesci della sezione di Castano Primo’. Oltre ad una cena sociale per scout e famiglie, ha ospitato, aperto a tutti, un incontro con Marco Rodari, il clown Pimpa. Con la sua semplicità ha testimoniato ciò che ha realizzataocon la sua associazione. ‘Per Far Sorridere il Cielo’ - Claun il Pimpa - Odv, consiste nel prendersi cura di bambini che hanno subito traumi fisici e psichici in conseguenza di una guerra vissuta o che stanno ancora vivendo. Il loro intervento di ‘donare sorrisi’ si concretizza in Paesi come Gaza, Bagdad, Aleppo, Alessandria D’Egitto. Un’occasione quindi unica, che ha emozionato tutti!