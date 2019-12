“La büsaéla benefica...”

"La nostra büsaéla venduta ai mercatini di Natale dell’8 dicembre ha anche quest’anno colpito il cuore. Sempre più richiesta riesce sempre a far riemergere i ricordi...".

"La nostra büsaéla venduta ai mercatini di Natale dell’8 dicembre ha anche quest’anno colpito il cuore. Molto apprezzata e sempre più richiesta riesce sempre a far riemergere i ricordi d’infanzia di chi oggi ha qualche capello grigio. Tanti come sempre i nonni che vedendola ci hanno raccontato i loro ricordi e la loro nostalgia per quel tempo e per quei sapori semplici che riuscivano a rallegrare le loro giornate. E per noi di Trucioli di Storia è diventata ormai consuetudine trasformare quella nostalgia del passato in gesti di solidarietà nel presente. Anche quest’anno il vostro acquisto ha permesso di donare alla mensa di ‘Non di Solo Pane’ di Magenta: 30 kg. di zucchero / 30 litri di olio / 15 scatole di the e camomilla / 10 lattine di sugo di pomodoro / 20 lattine di legumi misti / 20 scatole di tonno. Questo semplice gesto è stato per noi molto emozionante: vedere delle persone in attesa di un pasto con lo sguardo spento a causa dei loro problemi che ti aiutano a scaricare la macchina ci ha fatto stringere il cuore. E quando i volontari presenti, ringraziandoci perchè avevamo portato tanto, ci presentano la situazione del momento con 40/50 pasti serviti ogni sera fino ad arrivare ad oltre 40.000 pasti offerti dall’inizio del servizio, ci è sembrato invece di aver fatto troppo poco. Sicuramente noi di Trucioli di Storia continueremo a proporre nuovamente queste iniziative perchè donare a chi è meno fortunato, per noi è quasi d’obbligo, poiché pensiamo che il vero regalo di Natale è quello che arricchisce il cuore. Grazie a tutti voi che con il vostro acquisto ce lo avete permesso!" (La famiglia di Trucioli di Storia)