Maltempo su Milano: 240 chiamate ai Vigili del fuoco

Alberi pericolanti, rami caduti, cartelli divelti e scantinati allagati. In via Rospigliosi bloccata la circolazione dei tram per un grosso ramo finito sui binari.

Una violenta ondata di maltempo si è abbattuta nel pomeriggio di oggi su Milano e sulla cintura urbana, provocando numerose criticità e richiedendo un massiccio intervento dei Vigili del fuoco.

Dalle 15 le squadre del Comando provinciale di Milano sono al lavoro senza sosta per fronteggiare le conseguenze del forte vento e della pioggia intensa. Sono già 240 le chiamate arrivate al centralino di via Messina, con tutte le squadre della sede centrale e dei quattro distaccamenti cittadini impegnate sul territorio.

Gli interventi riguardano soprattutto alberi pericolanti, piante sradicate, cartellonistica resa instabile dalle raffiche e scantinati allagati. Una delle situazioni più rilevanti si è verificata in via Rospigliosi, all’altezza del civico 27, dove un grosso ramo d’albero è caduto bloccando la circolazione tramviaria.

Sul posto stanno operando i Vigili del fuoco insieme alle squadre di intervento di ATM, impegnati nella rimozione del ramo per consentire il ripristino della viabilità e la ripresa del servizio.

Fortunatamente, al momento, non risultano persone coinvolte. Restano ancora da smaltire circa 25 interventi, mentre l’ondata di maltempo sembra destinata ad attenuarsi nelle prossime ore.

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