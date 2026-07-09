Mercati contadini negli ospedali

Venerdì 10 luglio, per la prima volta, Campagna Amica porterà i prodotti degli agricoltori dentro le strutture sanitarie. A Milano iniziative al Niguarda e all’Istituto Nazionale dei Tumori.

Per la prima volta in Lombardia i mercati contadini entrano negli ospedali. Accadrà domani, venerdì 10 luglio, nell’ambito di un’iniziativa nazionale che coinvolgerà contemporaneamente settanta strutture sanitarie italiane, con un obiettivo chiaro: promuovere una corretta alimentazione come strumento di prevenzione e tutela della salute.

Il progetto nasce dall’alleanza tra agricoltori e medici, promossa da Coldiretti, Fondazione Campagna Amica e Fondazione Aletheia, per sensibilizzare cittadini, pazienti, personale sanitario e ricercatori sull’importanza di scelte alimentari sane e consapevoli. Un vero e proprio patto per la salute, che mette al centro il cibo di qualità, la tracciabilità dei prodotti e i principi della Dieta Mediterranea.

A Milano i mercati contadini di Campagna Amica saranno allestiti all’Ospedale Niguarda, in piazza dell’Ospedale Maggiore 3, davanti all’ingresso principale, e all’IRCCS Fondazione Nazionale dei Tumori, presso il Campus Cascina Rosa di via Augusto Vanzetti 5, sede delle attività di ricerca sulla prevenzione primaria attraverso l’alimentazione. Entrambi saranno aperti dalle 8 alle 13.

Alle 9, al Niguarda, è prevista l’inaugurazione ufficiale del mercato con la firma del protocollo d’intesa che sancisce la collaborazione tra agricoltori e medici. Saranno presenti Gianfranco Comincioli, presidente di Coldiretti Lombardia, e il dottor Alberto Zoli, direttore generale dell’Ospedale Niguarda di Milano. Interverranno anche Stefano Lucchini, presidente di Fondazione Aletheia, e Luigi Rivolta dell’area Food Policy del Comune di Milano.

Alle 10.30, invece, al Campus Cascina Rosa dell’Istituto Nazionale dei Tumori, gli agricoltori proporranno una degustazione gratuita dei loro prodotti. All’iniziativa parteciperanno Alessandro Rota, presidente di Coldiretti Milano, Lodi e Monza Brianza e vicepresidente di Coldiretti Lombardia, e il presidente dell’Istituto Nazionale dei Tumori, professor Gustavo Galmozzi. Altre iniziative sono previste nella stessa mattinata anche al Policlinico San Matteo di Pavia e agli Spedali Civili di Brescia.

L’obiettivo è contrastare la diffusione di comportamenti alimentari nocivi, che possono aumentare il rischio di sviluppare malattie cronico-degenerative e obesità. L’attenzione è rivolta in particolare ai cibi ultraprocessati, ai prodotti ricchi di additivi chimici, agli energy drink e agli alimenti di origine incerta o sottoposti a manipolazioni.

Con questa iniziativa Coldiretti vuole riportare l’attenzione sul valore del cibo sano, locale e riconoscibile. Nei mercati allestiti negli ospedali sarà possibile trovare prodotti della tradizione agricola italiana, espressione di un modello alimentare capace di proteggere cuore, cervello, metabolismo, vista, sistema immunitario e benessere generale.

Il messaggio lanciato da medici e agricoltori è semplice ma fondamentale: la salute si costruisce anche a tavola. Scegliere cibi sani, conoscere ciò che si porta nel piatto e recuperare i principi della Dieta Mediterranea significa investire ogni giorno nella prevenzione e nella qualità della vita.

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