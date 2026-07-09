Agriturismo, norme e futuro

Una giornata di approfondimento alla Tenuta Bramasole promossa da Terranostra e Coldiretti per fare il punto sugli aspetti normativi e operativi dell’attività agrituristica.

Si è svolto mercoledì 8 luglio, a Inveruno, l’incontro dedicato a “L’attività agrituristica: aspetti normativi e operativi”, una giornata di confronto e formazione che ha richiamato l’attenzione di operatori e addetti ai lavori su un settore sempre più importante per il mondo agricolo e per la promozione del territorio.

Ad ospitare l’appuntamento è stata la Tenuta Bramasole di viale Lombardia 71, realtà ormai molto conosciuta e apprezzata nell’Altomilanese. Un agriturismo che, negli anni, ha saputo diventare non solo luogo di accoglienza e ristorazione, ma anche spazio ideale per eventi, incontri e momenti di approfondimento legati alla vita agricola, alla filiera locale e alla valorizzazione delle eccellenze del territorio.

La giornata, organizzata con il coinvolgimento di Terranostra e Coldiretti Milano Lodi Monza Brianza, si è articolata in due sessioni, dalle 10 alle 13 e dalle 14 alle 17, affrontando i principali temi legati alla gestione dell’attività agrituristica, tra adempimenti, opportunità, aspetti normativi e indicazioni operative.

Tra gli interventi, quello di Massimiliano Luca Tortoreto, della Direzione Generale Agricoltura, Sovranità Alimentare e Foreste – UO Città Metropolitana Milano, insieme a Raffaele Dondoni, presidente Terranostra Milano Lodi e Monza Brianza, Christian Romagnese, presidente Terranostra Pavia, Valeria Simona Chiesa, segretario Terranostra Milano Lodi e Monza Brianza, e Rosanna Sora, segretario Terranostra Pavia.

Un’occasione preziosa per fare chiarezza su un comparto che, oggi più che mai, rappresenta un ponte tra agricoltura, turismo, ambiente e comunità. L’agriturismo, infatti, non è soltanto un’attività economica, ma un modo concreto per raccontare il lavoro agricolo, custodire il paesaggio, promuovere prodotti locali e offrire esperienze autentiche a cittadini, famiglie e visitatori.

In questo contesto, la scelta di Inveruno e della Tenuta Bramasole assume un significato particolare: un luogo immerso nel territorio, capace di unire tradizione rurale, ospitalità e attenzione alla qualità. Una cornice che ben rappresenta il valore degli agriturismi come presidi vivi della campagna lombarda e come realtà sempre più centrali nella promozione di un turismo lento, consapevole e vicino alle comunità locali.

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