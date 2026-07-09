Nelle ultime settimane segnalati episodi sia di giorno sia di notte. L’invito è a controllare i veicoli, non lasciare oggetti o chiavi in auto e avvisare subito le Forze dell’Ordine in caso di movimenti sospetti.

Cresce l’attenzione a Cuggiono dopo alcune segnalazioni relative a tentativi di furto d’auto registrati nelle ultime settimane in diverse zone del paese. Episodi che, secondo quanto riportato da alcuni cittadini, si sarebbero verificati sia in orario diurno sia nelle ore serali e notturne, alimentando preoccupazione tra i residenti.

Una delle ultime segnalazioni è comparsa sui social nelle scorse ore e riguarda via San Fermo, nella zona poco oltre il Bar Bissa. Una cittadina ha raccontato di aver notato un ragazzo vicino a un’auto in sosta, con atteggiamento ritenuto sospetto. Dopo essersi accorta della situazione, sarebbe tornata indietro con la propria vettura, ma il giovane si sarebbe allontanato rapidamente prima di essere raggiunto.

La segnalazione ha subito richiamato l’attenzione del gruppo locale, con l’invito ai proprietari delle auto parcheggiate in zona a verificare eventuali danni o anomalie. Un episodio che si inserisce in un clima di maggiore prudenza, dopo altri racconti simili circolati in paese nelle ultime settimane.

Il consiglio, in questi casi, è quello di evitare allarmismi ma mantenere alta l’attenzione: non lasciare oggetti di valore in vista, non custodire chiavi di casa o documenti personali all’interno dell’auto, chiudere sempre bene il veicolo anche per brevi soste e, soprattutto, segnalare tempestivamente alle Forze dell’Ordine eventuali movimenti sospetti.

La collaborazione dei cittadini resta fondamentale: una telefonata immediata può aiutare a prevenire furti, danneggiamenti o situazioni più gravi. In caso di episodi sospetti, è sempre opportuno rivolgersi direttamente ai Carabinieri o alla Polizia Locale, evitando iniziative personali che potrebbero rivelarsi rischiose.

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