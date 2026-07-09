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domenica 12 luglio 2026 | ore 15:00

Lisa Minelli è Miss Arconate

Piazza Libertà ha ospitato una serata speciale firmata Miss Lago Maggiore, tra moda, musica, eleganza e grande partecipazione di pubblico.
Arconate - Lisa Minelli

Una serata di leggerezza, eleganza e bellezza nel cuore di Arconate. Piazza Libertà ha fatto da cornice a un appuntamento speciale firmato Miss Lago Maggiore, capace di unire moda, musica, talento e sorrisi, regalando al pubblico momenti di piacevole condivisione.

La passerella arconatese ha visto protagoniste diverse ragazze, in un clima di festa e partecipazione, fino al momento più atteso della serata: l’elezione di Miss Arconate 2026. A conquistare il titolo è stata Lisa Minelli, che si è distinta per grazia, presenza e naturale eleganza.

A rendere ancora più raffinato l’evento sono stati anche i partner della serata: la Gioielleria Di Lorenza di Pasquale, che ha impreziosito l’iniziativa con i suoi gioielli, e Petit Cavò di Cecilia Falbo, protagonista con gli abiti che hanno accompagnato le concorrenti in passerella, contribuendo a creare un’atmosfera di classe e bellezza.

Ospite speciale della serata Alessia Surreli, arconatese doc e vincitrice di Miss International Albania 2026, accolta con grande affetto dal pubblico presente.

Un appuntamento che ha saputo valorizzare Piazza Libertà come luogo di incontro, spettacolo e comunità, grazie alla partecipazione dei cittadini e al contributo di tutti coloro che hanno collaborato alla buona riuscita della serata. Un’altra occasione per vivere Arconate insieme, tra eleganza, sorrisi e voglia di condividere momenti belli.

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