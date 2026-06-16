Una serata siciliana per stare insieme

Mercoledì 17 giugno all’Oratorio San Giovanni Bosco di Cuggiono gusto, giochi e condivisione per bambini, ragazzi e famiglie.

Profumo d’estate, sapori di Sicilia e tanta voglia di stare insieme. Mercoledì 17 giugno l’Oratorio San Giovanni Bosco di Cuggiono torna a vivere una nuova serata di ‘Oratorio Family’, l’appuntamento pensato per coinvolgere bambini, ragazzi, genitori e famiglie in un clima semplice, accogliente e comunitario.

Dopo le prime settimane di Oratorio estivo, sarà l’occasione per ritrovarsi anche alla sera, condividendo una cena in compagnia e qualche momento di festa. Il menù parlerà siciliano, con arancini al ragù e alla mozzarella, mozzarella in carrozza, parmigiana di melanzane e cannoli siciliani: piatti preparati per dare alla serata il gusto buono della tradizione e della convivialità.

Non mancheranno le proposte per i più piccoli e per i ragazzi, con giochi, laboratori creativi con sassi colorati, sabbia, sassi vetro colorati e gonfiabili. Un modo concreto per vivere l’oratorio come una grande famiglia, dove ciascuno può sentirsi accolto e dove la festa diventa occasione di amicizia, allegria e condivisione.

Le prenotazioni sono aperte su Sansone. Per gli esterni è possibile prenotare tramite WhatsApp contattando Simone al numero 389 4292427.

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